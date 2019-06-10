У «Петроградской» автобус с рабочими снёс ограждения и вылетел на тротуар

Автобус Setra покинул проезжую часть и выехал на тротуар у станции метро «Петроградская» в Петербурге 10 июня. Об происшествии рассказали очевидцы в социальной сети около 20.40.

На опубликованных с места ДТП снимках видно, что транспорт снёс ограждения. Автобус с пометкой «Заказной» следовал до «Чёрной речки». В нём находились рабочие в спецодежде и касках. По словам горожан, прохожие успели увернуться от возникшей угрозы.







В отдел пропаганды по городу и Ленобласти информация о пострадавших не поступала.