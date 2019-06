Вертолет врезался в здание в центре Нью-Йорка

Вертолет врезался в здание на Седьмой Авеню на Манхэттене в Нью-Йорке. Как пишет 10 июня New York Times, на место происшествия выдвинулись несколько пожарных машин.

Крышу здания после крушения охватил огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погибших нет, а возгорание уже удалось локализовать. Источники издания в полиции уточнили, что пострадал только один человек, находившийся на борту вертолета. При этом источники CNN уверяют, что пилот вертолета все же погиб.

I don’t see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt