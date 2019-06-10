Дмитрий Медведев спустился в адронный коллайдер, сфотографировался и пообещал улучшить позиции российской науки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев спустился в одну из шахт Большого адронного коллайдера (БАК) во время визита в Женеву. Как сообщает 10 июня пресс-служба правительства, Медведев встречался с российскими учеными, которые работают в ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований).

Для премьера провели экскурсию по научным объектам. К коллайдеру он спустился на лифте – тоннель находится на глубине от 50 до 175 метров. В книге гостей, как пишет ТАСС, Медведев оставил запись: «Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!»







Медведев в адронном коллайдере. Сделал пару снимков на память pic.twitter.com/icQGtPxRPt — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 июня 2019 г.

Медведев подчеркнул, что «без таких проектов, как ЦЕРН, движение современной науки просто невозможно». В ЦЕРН сейчас работают около 1 тыс. россиян (из всего 8 тысяч специалистов). Однако Россия не является полноценным членом организации — на это сегодня премьеру пожаловались ученые.

«У нас сейчас положение так называемого привилегированного наблюдателя. Есть ассоциированные участники, к числу которых относится целый ряд стран. И есть полноценные партнёры, полноценные члены соответствующей работы в ЦЕРН. Я считаю, что уровню развития физики в нашей стране соответствует только статус полноценного члена», – подчеркнул Медведев.

Отметим, Большой адронный коллайдер начал работу в сентябре 2008 года, его строительство велось с начала 1990-х годов, расходы оценивались в 4,6 млрд евро.