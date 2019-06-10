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Недвижимость
10.06.2019 21:35
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По двое на квартиру. Дольщики рассказали Беглову, что ввод ЖК «Охта Модерн» решит не все проблемы

Пожалуй, самый известный петербургский долгострой — жилой комплекс «Охта Модерн» с 15-летний историей, должны сдать в конце этого года. Но все ли смогут получить жилье — вопрос, потому что как минимум по тридцати квартирам дольщики выявили двойные продажи. О «соседях» пострадавшие узнали только в судах.

По двое на квартиру. Дольщики рассказали Беглову, что ввод ЖК «Охта Модерн» решит не все проблемы

состояние стройки на 10 июня 2019 года/кадр с камеры наблюдения Комитета по строительству СПб

Врио губернатора Александр Беглов на территории ЖК «Охта-Модерн» на встрече с дольщиками повторил свое обещание — комплекс сдадут до конца 2019 года. Дольщики предсказывают «драки» из-за жилья, которое застройщик успел продать не по одному разу. Конкурсный управляющий рассказал, что в случае негативного сценария развития событий жилье придется продавать, а деньги — делить.

На строительной площадке ЖК «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте, где после более чем двухлетнего перерыва закипела работа, 10- го июня побывал врио губернатора Александр Беглов. Встретился он и с дольщиками.

Еще в марте стало известно, что спустя год переговоров Группа ЛСР согласилась взяться за завершение долгостроя, который начали возводить в далеком 2004 году. Градоначальник за последние месяцы неоднократно обещал, что два корпуса ЖК «Охта Модерн»  будут сданы до конца 2019 года. Повторил Беглов аналогичную информацию и на встрече с будущими жильцами 10-го июня.

Однако дольщики обратили внимание руководства города, что с введением зданий в эксплуатацию проблемы не закончатся. По информации их представителя Натальи Королевой, юриста по образованию и родственницы одного из покупателей жилья в долгострое, порядка 30 квартир «обременены» двойными продажами. Пострадавших волнует очевидный вопрос: когда дойдет до выдачи ключей, кому из претендентов на одну и ту же площадь выдадут связку и правоустанавливающие документы.



По словам Королевой, покупатели узнали о том, что существуют квартиры, на которые претендуют больше одного собственника, три года назад. «Мы о них узнали в 2016 году, когда они появились в суде. Договоры у них есть от 15,16 годов. То есть в тот момент, когда офис компании «Питер-Констракшн» уже фактически уехал в Финляндию во главе с Кривцовым-старшим (Сергей Кривцов числится в розыске и, предположительно, находится в Финляндии  — прим. ред.)», – говорит активистка. По ее утверждению, арбитражный суд включает в реестр требований кредиторов всех граждан, которые «приносят хоть какие-либо документы, подтверждающие какую-либо оплату, которая относится к этой стройке».

Напомним, ЖК поочередно пытались построить и достроить компании «ИВИ-93», после ее банкротства – «Балтжилинвест» и «Питер-Констракшн». Последнее юрлицо связано с группой компаний «Модуль», подконтрольной Сергею и Евгению Кривцовым (отец и сын). Они официально не являются владельцами фирмы-застройщика, однако следствие считает их конечными бенефициарами. Кривцов-старший находится в международном розыске, а Евгения в 2017 году отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о двойных продажах. По информации дольщиков, в конце мая 2019 года Кривцова-младшего освободили из-под ареста. Сам застройщик с декабря 2017 года проходит процедуру банкротства.

Конкурсный управляющий «Питер-Констракшн» Владимир Полуянов, в свою очередь,  насчитал в обоих корпусах только 11 квартир, проданных не единожды — семь в одном корпусе и четыре в другом.

«Они там действительно есть, это установлено судом. На каждую по два претендента», – подтвердил он «Фонтанке». По словам Полуянова, в данном случае у того, на чьем договоре стоит более ранняя дата, нет преимущества. «Некоторые из дольщиков, которые претендуют на квартиры, мягко говоря, являются приближенными к бывшему менеджменту. Такие есть. Конечно, они могут написать любую дату. И будут первее самых первых. Перепроверить это нереально. Поэтому надеемся, что после того, как все требования дольщиков рассмотрят, будут несколько квартир, на которые никто не претендует», – говорит управляющий.

По состоянию на февраль 2019 года в обоих корпусах ЖК таких квартир было 18. Полуянов заметил, что цифра еще может измениться. Но именно за счет этих активов он надеется разрешить «спорные» ситуации.

«Когда рассмотрят все требования кредиторов, перед судом будет поставлен вопрос о разрешении разногласий между дольщиками. Будем предлагать вариант, чтобы какому-то из дольщиков передать квартиру, на которую никто не претендует, а другому — ту, за которую он изначально заплатил», – поясняет Владимир Полуянов. Альтернативный вариант хуже, признает управляющий. Негативный сценарий предполагает продажу спорной квартиры и распределение денег между претендентами.

По информации Смольного, в настоящее время заключено 476 договоров долевого участия в ЖК. Квартир в нем — 482.

Кроме того, по информации Королевой, есть еще шесть дольщиков, которым грозит возможность остаться и без компенсации, и без квартир. Это покупатели жилья на первом этаже, их недвижимость вместе со сменой проекта дома превратилась в коммерческие — то есть нежилые помещения.

«Трансформация» первого этажа произошла, когда «Питер-Констракшн» в 2014 году согласовал свой первый проект и получил разрешение на строительство. «Изначально по проекту это были квартиры. Потом он поменялся. Они говорили: «У вас номер какой по проекту? Номер пять на первом этаже. Очень хорошо, так и запишем, коммерческая недвижимость №5 на первом этаже. У вас там еще 10 метров, правда, приросло. Но вы потом доплатите, когда будете получать», говорили людям, – рассказывает активистка. – Постановлением правительства земельные участки переданы, а дольщики пофамильно не переданы. Поэтому «Питер-Констракшн» могла отбросить любого, не заключив с ним договор».

По закону, обладатели договоров о приобретении коммерческих помещений не обладают защитой наравне с дольщиками. Им придется дожидаться в общей очереди кредиторов. В сообщении о результатах инвентаризации имущества «Питер-Констракшн» от 1 марта 2019 года — только список дебиторской задолженности двух компаний и без малого сотни физлиц на общую сумму 34,7 млн рублей.  Общая сумма требований кредиторов, согласно протоколу от 26 октября 2018 года, превышает 1,8 млрд рублей.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

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