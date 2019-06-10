«Президент отреагировал положительно». Омбудсмен рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала президента Владимира Путина об уголовном деле в отношении журналиста Ивана Голунова. Подробности беседы с главой государства омбудсмен рассказала «Медузе» 10 июня.

В разговоре с Путиным Москалькова отметила, что факт применения силы к Голунову требует служебного расследования, также необходимо продолжать контроль со стороны Генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности.

«Президент положительно отреагировал на эти посылы. Он не то что в курсе дела — на самых первых этапах его советник [Антон] Кобяков реагировал самым активным образом. Я считаю, что это сыграло очень большую роль в том, чтобы здесь не было корпоративного интереса и попытки уйти от объективности в рассмотрении этого дела», — отметила Москалькова.

По её словам, вопрос с мерой пресечения «вполне можно было решить» подпиской о невыезде.







«В данном случае домашний арест — это шаг вперед. Сейчас очень внимательно нужно следить за расследованием. Сегодня я уже не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков. Когда у человека обнаруживается некая доза. Нужно очень серьезным образом пересмотреть законодательство и правоприменительную практику — должен быть определенный набор доказательств: если это пакетик — на нем должны быть отпечатки пальцев. Если это весы — на них должны быть четкие доказательства, что этот предмет принадлежит человеку, которого подозревают. Запрос общественности на справедливость по таким делам небезоснователен — раз люди так реагируют», — прокомментировала омбудсмен.

Ранее начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров заявил, что не видит несостыковок в деле журналиста Ивана Голунова.