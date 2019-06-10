На Загородном велосипедисты попали в лобовое. Обоих увезли в больницу

читатель "Фонтанки"

Велосипедное дорожно-транспортное происшествие произошло в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 10 июня.

Как стало известно «Фонтанке», около 19.20 столкнулись два велосипедиста у 64 дома на Загородном проспекте. Одному из участников аварии 31 год, его коллеге 25 лет. Оба доставлены в Мариинскую больницу с травмами головы.

В отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти информация о вело-ДТП не поступала.





