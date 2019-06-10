В Госдуме хотят упростить процедуру обжалования штрафов ГИБДД

Рост числа дорожных камер побудил депутатов Госдумы задуматься об упрощении процесса обжалования штрафов за нарушения ПДД. Соответствующий законопроект уже готовятся внести на рассмотрение.

«Сейчас электронное обжалование исключено, хотя другие виды административных проступков это предполагают. Мы готовим законопроект, который позволит упросить обжалование административных штрафов для автомобилистов, это связано с ростом количества камер фотовидеофиксации на дорогах», – рассказал Autonews зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее депутаты от партии ЛДПР выступили с инициативой запретить камеры видеофиксации нарушений ПДД, принадлежащие частным компаниям, оставив только государственные. По их мнению, коммерческие фирмы не борются с нарушениями, а зарабатывают на них. Соответствующий законопроект депутаты намерены внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

Этот же вопрос еще в феврале поднимал вице-премьер правительства России Максим Акимов. Он считает, что в ближайшие пять-шесть лет вся инфраструктура фиксации нарушений на дорогах должна быть передана в руки «публичной власти». Он также поручил Генпрокуратуре РФ провести проверку законности существующей концессионной системы, по которой частные компании могут устанавливать камеры на дорогах.





