«Горэлектротранс» начал поиски банка, чтобы получить кредит на 2 млрд для покупки трамваев

ГУП «Горэлектротранс» объявил аукцион на финансовые услуги по кредитованию. 2 млрд предприятие готово одолжить под 9,8%.

Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок 10 июня, проведут его 5 июля. Судя по документации, лимит кредитной линии составляет 1,995 млн рублей, период выборки траншей установлен до конца 2019 года. «Начальная цена контракта на оказание СПб ГУП «Горэлектротранс» финансовой услуги по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на срок 243 дня для приобретения 21 пассажирского трамвайного вагона… составляет 130 161 452 рубля, – говорится в разделе с расчетом максимальной цены, – что соответствует процентной ставке за пользование траншами в рамках контракта 9,8% годовых».

Напомним, ранее «Горэлектротранс» выбрал поставщика 21 трамвая за два с лишним млрд рублей. Им стала ПК ТС. В начале апреля стало известно, что город договорился с федеральным центром о трансферте на погашение процентов по 2-миллиардному кредиту как раз на трамваи.

На прошлой неделе, по данным «Фонтанки», сотрудниками УФСБ был задержан заместитель генерального директора «Горэлектротранса» по экономике и финансам Андрей Ростокин.





