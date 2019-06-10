Финские учёные доказали пользу хулахупа: 13 минут уменьшают талию лучше, чем 10 тысяч шагов

Вращение обруча — хорошая альтернатива ходьбе: меньше четверти часа работы с хулахупом положительно влияют на здоровье. К такому выводу в ходе своего исследования пришла группа учёных Хельсинкского университета под руководством профессора Ханнеле Юки-Ярвинен. Об этом 10 июня сообщает Yle.

В эксперименте приняли участие 50 женщин с избыточным весом. Их разделили на две группы: одна из них вращала обруч по 13 минут в день, другая проходила 10 тысяч шагов. В середине исследования группы поменялись активностями (срок эксперимента не уточняется).

В результате выяснилось, что у тех, кто крутил хулахуп, талия уменьшалась в объёмах значительно лучше, чем у тех, кто занимался ходьбой. При этом ходьба тоже имела положительный эффект: кровяное давление снизилось, а уровень холестерина понизился.

Юки-Ярвинен объясняет, что она хотела выяснить, может ли вращение обруча быть полезным в профилактике ожирения.

«Результат показал, что, конечно, может. Мы измерили среднее содержание мышц и жира в тестируемой группе. Использование хулахупа формирует талию. Объём талии уменьшился в среднем на три сантиметра, а мышечная масса увеличилась», – говорит Юки-Ярвинен. По её словам, занятия с хулахупом уменьшают уровень липопротеинов низкой плотности. Впрочем, упражнения в тренажёрном зале приводят к такому же результату.





