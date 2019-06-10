«Оба они были избиты в ходе ареста». В ООН признали, что косовары нарушили иммунитет российского сотрудника миссии и его сербского коллеги
Косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии в частично признанной республике Михаила Краснощекова. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес.
«Арест и содержание под стражей Краснощекова и сербского сотрудника миссии ООН Деяна Димовича не соответствовали их статусу, привилегиям и неприкосновенности. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что оба они были избиты и подверглись жестокому обращению в ходе их ареста. Обоим требовался медицинский уход, когда они были выпущены на свободу», – подчеркнул де Суарес.
При этом он уточнил, что у обоих сотрудников миссии были официальные полномочия разобраться на месте в ситуации.
Справка:
Прошедший 27 мая рейд косовской полиции в северных районах, где проживают этнические сербы, привел к мобилизации в армии Сербии. В ходе «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью», как это назвали в Приштине, был арестован и 63-летний россиянин Михаил Краснощеков. Косовский президент заявил, что россиянин якобы мешал полицейским. МИД РФ вступился за соотечественника, а официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила косоваров в «очередной провокации» при «многолетнем потакании со стороны ЕС и США». Позже в ООН рассказали, что после общения с правоохранительными органами непризнанной республики Краснощеков попал в больницу. Чуть позже его освободили, что «Фонтанке» подтвердили в миссии ООН. На следующий день прокурор непризнанной балканской республики Шчикири Сила потребовал лишить дипломатического иммунитета Краснощекова. Россиянина обвиняют в «препятствовании работе должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также «участии в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».
Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более 10 лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.