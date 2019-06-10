Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +12
$ 64.79р
73.21р
00:21 11.06.2019
Расширенный поиск

Финляндия
10.06.2019 23:17
Печать

Бесплатный концерт с Вилле Вало, экскурсия по парламенту и сауна-юрта. Хельсинки отпразднует 469-летие в День России

Всего в День Хельсинки, 12 июня, пройдет около 100 музыкальных, развлекательных и образовательных мероприятий.

Бесплатный концерт с Вилле Вало, экскурсия по парламенту и сауна-юрта. Хельсинки отпразднует 469-летие в День России

Lauri Rotko, Helsinki Marketing

Празднование дня рождения начнется в городской мэрии. С 9:30 до 12 часов будет открыт выход на балкон мэрии, а в холле можно будет под музыку отведать кофе с ревеневым пирогом в компании главы столицы Яном Вапаавуори. С 12:30 до 15:30 в мэрии будут строить "Агрегат по улучшению будущего", собрав на творческий мастер-класс детей.

В День Хельсинки посетителей ждут и в парламенте Финляндии. Экскурсии на английском, шведском и финском языках будут идти с 10 до 15 часов. На англоязычный тур можно попасть в 11:00.

На террасе Дома музыки выступят студенты Академии Сибелиуса. Начало в 14:00 и 18:00, вход свободный, однако мероприятие может быть отменено в случае плохой погоды. А в театре «Савой» в 13:00 и 15:00 даст два бесплатных концерта джазовый оркестр Хельсинки. На живописном острове Сеурасаари, где расположен этнографический музей под открытым небом, с 18:00 будут отплясывать финские народные танцы.

Завершится праздник бесплатным концертом в парке Кайсаниеми. Популярные финские артисты будут выступать с 16 до 22 часов, среди них на сцену выйдет экс-солист HIM Вилле Вало с группой Agents.



На Северной Эспланаде с 19 до 22 часов устроят ужин под открытом небом за длинным-предлинным столом. Все желающие могут принести с собой угощение и поужинать за общим столом в центре Хельсинки. Мероприятие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Lauri Rotko, Helsinki Marketing

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Океанариум Sea Life в честь Дня Хельсинки предлагает бесплатный вход для детей младше 14 лет. Там находится 50 аквариумов, в которых живут 1500 особей. Несколько раз в день проходят показательные кормления морских обитателей.

Сауна-юрта в этом году разместилась на одном из крупнейших песчаных пляжей Хельсинки, Ауринколахти. Попариться там можно с 15 до 21 часа, совместив с купанием в Финском заливе.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
10.06.2019 18:21

ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.
Setl City
10.06.2019 17:52

ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
10.06.2019 17:42

Группа «Эталон» приняла активное участие в ПМЭФ-2019

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, традиционно приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.
предоставлено компанией ARKAN
10.06.2019 17:14

Автомобиль Subaru спасен от угона

Сегодня ночью угонщики попытались завладеть автомобилем Subaru Impreza, припаркованным на Витебском проспекте.
предоставлено ГК «ЦДС»
10.06.2019 15:26

Петербуржцы смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках

12 и 16 июня в двух петербургских парках пройдет День йоги с ЦДС, в ходе которого все желающие смогут бесплатно познакомиться с этой практикой.
ПАО «Группа ЛСР»
10.06.2019 12:47

«Группа ЛСР» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

8 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Группа ЛСР», один из ведущих российских застройщиков, и компания «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
10.06.2019 12:32

РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
10.06.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса от 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»/ Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»
07.06.2019 17:49

Генеральный директор ГК "КВС" подвел итоги ПМЭФ

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Петербургский экономический форум - одна из главных площадок для обсуждения актуальных экономических вопросов. Строительный рынок сегодня стоит на пороге глобальных перемен, перехода на новую систему финансирования проектов».
Фото предоставлено пресс-службой АО "Третий Парк"
07.06.2019 17:21

«Третий парк» представил на ПМЭФ электрический карт

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»
07.06.2019 14:51

Сбербанк заключил с КВС соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.
07.06.2019 13:08

В Германию на пароме. Большое путешествие «Фонтанки»

Как добраться до Германии на своём автомобиле всей семьёй и при этом не устать от дороги? «Фонтанка» отправилась из Хельсинки в Травемюнде по Балтике и влюбилась в Германию.