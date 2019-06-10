Бесплатный концерт с Вилле Вало, экскурсия по парламенту и сауна-юрта. Хельсинки отпразднует 469-летие в День России

Всего в День Хельсинки, 12 июня, пройдет около 100 музыкальных, развлекательных и образовательных мероприятий.

Lauri Rotko, Helsinki Marketing

Празднование дня рождения начнется в городской мэрии. С 9:30 до 12 часов будет открыт выход на балкон мэрии, а в холле можно будет под музыку отведать кофе с ревеневым пирогом в компании главы столицы Яном Вапаавуори. С 12:30 до 15:30 в мэрии будут строить "Агрегат по улучшению будущего", собрав на творческий мастер-класс детей.

В День Хельсинки посетителей ждут и в парламенте Финляндии. Экскурсии на английском, шведском и финском языках будут идти с 10 до 15 часов. На англоязычный тур можно попасть в 11:00.

На террасе Дома музыки выступят студенты Академии Сибелиуса. Начало в 14:00 и 18:00, вход свободный, однако мероприятие может быть отменено в случае плохой погоды. А в театре «Савой» в 13:00 и 15:00 даст два бесплатных концерта джазовый оркестр Хельсинки. На живописном острове Сеурасаари, где расположен этнографический музей под открытым небом, с 18:00 будут отплясывать финские народные танцы.

Завершится праздник бесплатным концертом в парке Кайсаниеми. Популярные финские артисты будут выступать с 16 до 22 часов, среди них на сцену выйдет экс-солист HIM Вилле Вало с группой Agents.







На Северной Эспланаде с 19 до 22 часов устроят ужин под открытом небом за длинным-предлинным столом. Все желающие могут принести с собой угощение и поужинать за общим столом в центре Хельсинки. Мероприятие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Океанариум Sea Life в честь Дня Хельсинки предлагает бесплатный вход для детей младше 14 лет. Там находится 50 аквариумов, в которых живут 1500 особей. Несколько раз в день проходят показательные кормления морских обитателей.

Сауна-юрта в этом году разместилась на одном из крупнейших песчаных пляжей Хельсинки, Ауринколахти. Попариться там можно с 15 до 21 часа, совместив с купанием в Финском заливе.