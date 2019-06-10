Полсотни круизных лайнеров загрязняют воздух больше, чем все автомобили Европы

46 круизных лайнеров, принадлежащих компании Carnival, в 2017 году выбросили в атмосферу почти в 10 раз больше оксида серы, чем все 260 миллионов европейских автомобилей. Такой вывод содержится в опубликованном 10 июня исследовании Европейской федерации транспорта и окружающей среды (Transport & Environment Group), пишет Environment Journal.

Среди стран, наиболее подверженных загрязнению оксидом серы, значатся Испания, Италия и Греция, а следом за ними Франция и Норвегия — то есть те, где наиболее популярны морские круизы. По данным исследования, в водах вокруг Европы курсируют 203 круизных лайнера, которые вносят существенный вклад в загрязнение атмосферы прибрежных городов. В 2017 году эти 203 судна выбросили в атмосферу 62 тысячи тонн оксида серы, 115 тысяч тонн диоксида азота, 10 тысяч тонн твердых частиц и более 10 тонн двуокиси углерода.

По сведениям, содержащимся в исследовании, портовыми городами с наиболее опасной экологической ситуацией в Европе в 2017 году были Барселона, Пальма-де-Майорка и Венеция. Чуть лучше ситуация в Риме и британском Саутгемптоне.

В то время, как власти разных стран принимают все более жесткие меры против неэкологичных автомобилей, морской транспорт практически остается вне поля зрения экологов. В особенности это касается именно круизников, которые зачастую посещают порты, куда грузовые суда не заходят. Они порой швартуются прямо в черте города, нанося дополнительный вред экологии.







Согласно отчету, судоходство остается наименее регулируемым транспортным сектором, особенно в том, что касается выбросов серы. Экологические стандарты по выбросам серы для морского транспорта в 100 раз превышают аналогичные нормы для автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

Нельзя сказать, что проблема загрязнения воздуха морским транспортом совсем не заботит власти разных стран. Например, Британия первой среди морских держав планирует полностью перейти на экологически чистые морские перевозки, и то лишь к 2050 году, что на 10 лет позже вступления в силу запрета на продажу автомобилей с ДВС.