Происшествия
Бывшего начальника волгоградского СК задержали по делу о покушении на губернатора
По делу о покушении на губернатора Волгоградской области задержан бывший руководитель Следственного комитета по региону. Об этом сообщается на сайте СК России 10 июня.
Имя задержанного в публикации не уточняется, однако сегодня прошли обыски в служебном кабинете и по месту жительства Михаила Музраева, пишет местное издание «Блокнот». Музраев возглавлял региональный Следственный комитет до декабря 2018 года.
Ранее стало известно о задержании главного фигуранта по делу о покушении на волгоградского губернатора — криминального авторитета Евгения Ремезова.
Справка:
16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию дома главы региона и кинули в стену бутылку с зажигательной смесью. Попытка поджога оказалась неудачной, огонь практически сразу потух. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ч. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности).