Бывшего начальника волгоградского СК задержали по делу о покушении на губернатора

По делу о покушении на губернатора Волгоградской области задержан бывший руководитель Следственного комитета по региону. Об этом сообщается на сайте СК России 10 июня.

Имя задержанного в публикации не уточняется, однако сегодня прошли обыски в служебном кабинете и по месту жительства Михаила Музраева, пишет местное издание «Блокнот». Музраев возглавлял региональный Следственный комитет до декабря 2018 года.

Ранее стало известно о задержании главного фигуранта по делу о покушении на волгоградского губернатора — криминального авторитета Евгения Ремезова.





