Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +12
$ 64.79р
73.21р
00:23 11.06.2019
Расширенный поиск

Общество
10.06.2019 19:42
Печать

Кризис доверия. Политологи объяснили, почему все вступились за Голунова

Провластные и оппозиционные журналисты, актеры, музыканты и общественники выступили против преследований расследователя из “Медузы”. О факторах, повлиявших на консолидацию, рассказали прокремлевские и не очень политологи.

Кризис доверия. Политологи объяснили, почему все вступились за Голунова

Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Три федеральных бумажных издания – «Коммерсант»,«РБК» и «Ведомости» - вышли в понедельник утром с одинаковыми полосами: «Я, мы – Иван Голунов». В поддержку журналиста, которому инкриминируют распространение наркотиков, выступили Юрий Шевчук, Борис Грбенщиков, Земфира, Оксимирон, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова и другие медийные персоны. Почему общество вступилось за журналиста, «Фонтанка» спросила политологов, в том числе работающих на Кремль. Они сходятся во мнении – дело в корпоративной солидарности и в том, что чаша общественного терпения наполнена до краев.

Одним из первых на «массовый сдвиг» сознания, произошедший за пару десятилетий, обратил внимание политолог, советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Алексей Чадаев: «Правоохранители, как кажется всё большему количеству даже вполне лояльных путинистов, забрали себе слишком много власти и слишком часто ставят себя по ту сторону закона…  Журналисты, чиновники и бизнесмены, пасшиеся толпой на ПМЭФ, сегодня ничуть не меньше каких-нибудь записных оппозиционеров убеждены в том, что едва ли не главный сдерживающий фактор любого развития у нас – это уж слишком многое себе позволяющие товарищи полковники. К этому пониманию потихоньку приходят даже губернаторы и министры, видя, как их коллеги отправляются на нары, и будучи далеко не всегда уверены, что по делу и не в результате чьего-то целенаправленного заказа», – написал он в Facebook и припомнил слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина на Петербургском экономическом форуме. Тот на одной из сессий непрестанно повторял, что при таком поведении правоохранителей деловой климат в России будет буксовать. И вспоминал Пушкина: как богатый помещик Кирила Троекуров в романе «Дубровский» подкупал суд, чтобы захватить поместье Андрея Дубровского, и довел Дубровского до бунта.

С похожим пассажем выступил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов – происшедшее одинаково не нравится и оппозиционерам, и лоялистам. «И их почти ничего не разделяет, кроме мелких деталей в представлениях о прекрасном. Почти как в отношении июньской жары в Москве, которая тоже не нравится никому. Но такое единство обычно ненадолго. Если не создавать новых поводов. А фабрика создания таких поводов тоже наверняка бездействовать не будет. Их локомотивов тоже никто не отменял», – отметил он. 

В беседе с «Фонтанкой» он подчеркнул, что коллективное «не нравится» достигло пиковой отметки. 



Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин называет происходящее волной цеховой солидарности, не имеющей политического окраса. Недовольство происходящим, впрочем, связано не только с желанием коллег поддержать своего товарища: «Друг на друга наложились несколько факторов: во-первых, речь идет о журналисте-расследователе, который пишет о влиятельных группах, во-вторых, сыграла свою роль вялая реакция правоохранительных органов – ни четких объяснений от пресс-службы (не говоря уж о публикациях неправильных фотографий), ни заявления общественного совета при МВД о контроле за ситуацией не было. Но главное – сказались общее социальное самочувствие и кризис доверия к действиям полиции (это накопительный эффект в течение года-полутора лет)».

По словам Костина, сейчас много будет зависеть от результатов анализов Голунова и характера действий со стороны МВД: если данные не подтвердятся, руководство должно наказать виновных. «Мы уже проходили подобные истории в случаях с пытками в казанской колонии и убийствами в станице Кущевской. Тогда в МВД быстро и корректно отреагировали», – добавил Костин.

С трактовкой соглашается и политолог Дмитрий Орлов: сказались не только недовольство сбором доказательств и процедурой задержания журналиста, но и накопившееся недовольство работой правоохранительных органов.

Отметим, что в ближайшее время в Петербурге, Москве и других городах запланированы несколько акций в поддержку Ивана Голунова. Газеты с первой полосой в его поддержку раскупили за несколько часов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
10.06.2019 18:21

ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.
Setl City
10.06.2019 17:52

ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
10.06.2019 17:42

Группа «Эталон» приняла активное участие в ПМЭФ-2019

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, традиционно приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.
предоставлено компанией ARKAN
10.06.2019 17:14

Автомобиль Subaru спасен от угона

Сегодня ночью угонщики попытались завладеть автомобилем Subaru Impreza, припаркованным на Витебском проспекте.
предоставлено ГК «ЦДС»
10.06.2019 15:26

Петербуржцы смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках

12 и 16 июня в двух петербургских парках пройдет День йоги с ЦДС, в ходе которого все желающие смогут бесплатно познакомиться с этой практикой.
ПАО «Группа ЛСР»
10.06.2019 12:47

«Группа ЛСР» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

8 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Группа ЛСР», один из ведущих российских застройщиков, и компания «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
10.06.2019 12:32

РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
10.06.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса от 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»/ Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»
07.06.2019 17:49

Генеральный директор ГК "КВС" подвел итоги ПМЭФ

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Петербургский экономический форум - одна из главных площадок для обсуждения актуальных экономических вопросов. Строительный рынок сегодня стоит на пороге глобальных перемен, перехода на новую систему финансирования проектов».
Фото предоставлено пресс-службой АО "Третий Парк"
07.06.2019 17:21

«Третий парк» представил на ПМЭФ электрический карт

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»
07.06.2019 14:51

Сбербанк заключил с КВС соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.
07.06.2019 13:08

В Германию на пароме. Большое путешествие «Фонтанки»

Как добраться до Германии на своём автомобиле всей семьёй и при этом не устать от дороги? «Фонтанка» отправилась из Хельсинки в Травемюнде по Балтике и влюбилась в Германию.