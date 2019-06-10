Кризис доверия. Политологи объяснили, почему все вступились за Голунова

Провластные и оппозиционные журналисты, актеры, музыканты и общественники выступили против преследований расследователя из “Медузы”. О факторах, повлиявших на консолидацию, рассказали прокремлевские и не очень политологи.

Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Три федеральных бумажных издания – «Коммерсант»,«РБК» и «Ведомости» - вышли в понедельник утром с одинаковыми полосами: «Я, мы – Иван Голунов». В поддержку журналиста, которому инкриминируют распространение наркотиков, выступили Юрий Шевчук, Борис Грбенщиков, Земфира, Оксимирон, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова и другие медийные персоны. Почему общество вступилось за журналиста, «Фонтанка» спросила политологов, в том числе работающих на Кремль. Они сходятся во мнении – дело в корпоративной солидарности и в том, что чаша общественного терпения наполнена до краев.

Одним из первых на «массовый сдвиг» сознания, произошедший за пару десятилетий, обратил внимание политолог, советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Алексей Чадаев: «Правоохранители, как кажется всё большему количеству даже вполне лояльных путинистов, забрали себе слишком много власти и слишком часто ставят себя по ту сторону закона… Журналисты, чиновники и бизнесмены, пасшиеся толпой на ПМЭФ, сегодня ничуть не меньше каких-нибудь записных оппозиционеров убеждены в том, что едва ли не главный сдерживающий фактор любого развития у нас – это уж слишком многое себе позволяющие товарищи полковники. К этому пониманию потихоньку приходят даже губернаторы и министры, видя, как их коллеги отправляются на нары, и будучи далеко не всегда уверены, что по делу и не в результате чьего-то целенаправленного заказа», – написал он в Facebook и припомнил слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина на Петербургском экономическом форуме. Тот на одной из сессий непрестанно повторял, что при таком поведении правоохранителей деловой климат в России будет буксовать. И вспоминал Пушкина: как богатый помещик Кирила Троекуров в романе «Дубровский» подкупал суд, чтобы захватить поместье Андрея Дубровского, и довел Дубровского до бунта.

С похожим пассажем выступил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов – происшедшее одинаково не нравится и оппозиционерам, и лоялистам. «И их почти ничего не разделяет, кроме мелких деталей в представлениях о прекрасном. Почти как в отношении июньской жары в Москве, которая тоже не нравится никому. Но такое единство обычно ненадолго. Если не создавать новых поводов. А фабрика создания таких поводов тоже наверняка бездействовать не будет. Их локомотивов тоже никто не отменял», – отметил он.

В беседе с «Фонтанкой» он подчеркнул, что коллективное «не нравится» достигло пиковой отметки.







Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин называет происходящее волной цеховой солидарности, не имеющей политического окраса. Недовольство происходящим, впрочем, связано не только с желанием коллег поддержать своего товарища: «Друг на друга наложились несколько факторов: во-первых, речь идет о журналисте-расследователе, который пишет о влиятельных группах, во-вторых, сыграла свою роль вялая реакция правоохранительных органов – ни четких объяснений от пресс-службы (не говоря уж о публикациях неправильных фотографий), ни заявления общественного совета при МВД о контроле за ситуацией не было. Но главное – сказались общее социальное самочувствие и кризис доверия к действиям полиции (это накопительный эффект в течение года-полутора лет)».

По словам Костина, сейчас много будет зависеть от результатов анализов Голунова и характера действий со стороны МВД: если данные не подтвердятся, руководство должно наказать виновных. «Мы уже проходили подобные истории в случаях с пытками в казанской колонии и убийствами в станице Кущевской. Тогда в МВД быстро и корректно отреагировали», – добавил Костин.

С трактовкой соглашается и политолог Дмитрий Орлов: сказались не только недовольство сбором доказательств и процедурой задержания журналиста, но и накопившееся недовольство работой правоохранительных органов.

Отметим, что в ближайшее время в Петербурге, Москве и других городах запланированы несколько акций в поддержку Ивана Голунова. Газеты с первой полосой в его поддержку раскупили за несколько часов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»