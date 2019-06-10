Свободу сиськам. Несколько десятков финок обнажились в Хельсинки, требуя права ходить с голой грудью

Несколько десятков человек в минувшую субботу, 8 июня, устроили первый в Финляндии флешмоб «Сиськи» (Tissiflashmob), зайдя дружно топлес в воду на пляже Хиетаниеми в Хельсинки.

кадр из видео/iltalehti.fi

Таким образом финки решили привлечь внимание к проблеме полового неравенства, которое заключается в том, что в публичных местах женщинам, в отличие от мужчин, нельзя появляться с голой грудью. Это попадает под закон о половой нравственности.







Инициаторами флешмоба стали феминистки Сяде Валларен и Сандра Маринс, возмущенные прошлогодним случаем, который активно обсуждался в обществе. Ханна Тамминен загорала на пляже топлес, когда к ней подошёл спасатель и попросил ее прикрыть грудь. Ханна положила на соски листья деревьев, однако, по мнению спасателя, этого было недостаточно. В итоге женщину вывели с пляжа в сопровождении полиции.

«Мне бы хотелось, чтобы то же самое можно было сделать с мужчиной, который сидит и читает книгу на скамейке в парке, будучи без рубашки», – говорит Маринс в комментарии Iltalehti.

При этом организаторы акции подчёркивают, что не требуют, чтобы все женщины ходили с голой грудью в общественных местах. Для них это именно вопрос свободы выбора и права на этот выбор.

В акции приняли участие и мужчины, поддерживающие равное право на наготу для обоих полов. Некоторые из мужчин, вероятно пытаясь поставить себя на место женщин, заклеили соски наклейками.

Закон о половой нравственности подразумевает нарушение общественного порядка с сексуальным подтекстом, которое вызывает раздражение у того, кто стал невольным очевидцем происходящего. Наказанием за его нарушение может стать штраф. Но в полиции отмечают, что отношение патрульных к загорающим топлес женщинам на берегу обычно нейтральное, но, если кто-то возмущается и жалуется в полицию, патруль отправляется на «место происшествия».