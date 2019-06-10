Асфальт умирает молодым. Набережная Фонтанки уходит из-под ног

Крупные ямы заметили петербуржцы 10 июня на набережной Фонтанки на участке от Московского проспекта в сторону Гороховой улицы.

Проседания асфальта, в том числе весьма чувствительные для автомобилей, идут по правой полосе, там же, где подземные теплосети. Кое-где это просто провалы под землю: на фотографиях «Фонтанки» видно, что один такой огорожен, а другой, у самого гранитного парапета – нет. Видны заплатки, которые ставят на месте локальных ремонтов.

Любопытно, что набережную Фонтанки ремонтировали в прошлом году в преддверии чемпионата мира по футболу. На сайте ГАТИ в графике ограничений движения при производстве работ в 2018 году значится и просто набережная Фонтанки, и её участок от Гороховой до Ломоносова.







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