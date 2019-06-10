«Это несостыковки на уровне осмысления процесса людьми гражданскими». Журналисты пообщались с начальником полицейских, задерживавших Голунова

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров заявил, что нестыковок в деле журналиста Ивана Голунова не видит. Об этом он рассказал 10 июня в интервью изданию «Настоящее время».

«Знаете, я все несостыковки для себя-то объяснил. Они мне понятны. То есть это несостыковки на уровне осмысления процесса людьми гражданскими, со стороны. Кажется нелогично, долго, что-то там в другом порядке должно было быть. Но любому профессионалу понятно, который понимает этот процесс, что никаких несостыковок нет», – подчеркнул Щиров.

Корреспондент уточнил, что в СМИ высказываются подозрения, что между фактическим задержанием Голунова и обыском в его квартире прошло достаточно времени, чтобы подбросить наркотики в квартиру. Кроме того, некоторые очевидцы, которые побывали в квартире после визита полицейских, обратили внимание на то, что обыск проводился не слишком тщательно.

«Видите ли, в чем дело. Фраза "Не слишком внимательно искали"... Почему я в том числе не готов сейчас что-либо комментировать? Потому что я столкнулся с тем, что последние несколько дней все вырывается из контекста», – уклончиво ответил на этот вопрос Щиров.







Кроме того, Щиров прокомментировал информацию о якобы наличии у него земли на 70 млн рублей в Подмосковье, которая не отражена в его декларации.

«Тем, кто говорит, что у меня земли на 70 миллионов, могу предложить за полцены ее у меня купить. Я уговорю свою семью, которой принадлежат на самом деле эти участки, не мне, да? Я уговорю продать, мы все будем очень довольны. Это, конечно, другая сумма, другая земля. Я думаю, что неленивые, наверное, уже слетали туда на своих квадрокоптерах, или съездили, или просто хотя бы кадастр открыли. И поняли, что это очередная ложь. Конечно, это не соответствует действительности», – заявил Щиров.

Также журналисты поинтересовались возможными связями между начальником подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО и владельцами и бенефициарами похоронного бизнеса, о котором писал Голунов. «Если найдете такие связи, я очень удивлюсь, конечно, но похоронный или любой другой бизнес — это тоже не про меня. Я сейчас, если хотите, вам утверждаю это», – подчеркнул Щиров.