Первые итоги жары в Петербурге. В воде погибли шестеро

Шесть человек погибли в водоёмах Петербурга за время первой летней жары, трое из них в прошедшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС 10 июня.

8 июня 17-летний подросток утонул в карьере на улице Димитрова. На следующий день не удалось спасти 25-летнего мужчину на набережной Лейтенанта Шмидта и 18-летнюю девушку на пляже «Ласковый» на берегу Финского залива.

За это время спасатели достали из воды семерых взрослых, в том числе двух мужчин, которые в ночь на 8 июня пытались переплыть Неву, стартовав от Дворцовой набережной.

Вечером этого дня сотрудники МЧС выезжали на озеро Разлив, где из воды на борт подняли троих детей 12 – 13 лет, которые находились на акватории в 100 метрах от берега без присмотра взрослых.







Спасатели также вернули на землю шестилетнего ребёнка, дрейфовавшего по Верхнему Суздальскому озеру на надувном круге. С родителями дошкольника провели беседу.

Напомним, одной из погибших в жару стала 14-летняя школьница, которая нырнула за очками у Парка имени 300-летия Петербурга.