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Бизнес
10.06.2019 18:53
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5G и Интернет вещей: «МегаФон» решил развивать цифровую экосистему и инновации вместе с Intel, Dell и Fort Ross Ventures

Компания «МегаФон» для создания инновационной цифровой экосистемы в России подписала соглашения с американскими гигантами Intel, Dell, а также компанией YADRO (входит в «ИКС Холдинг»). Инновации мобильный гигант решил развивать вместе с управляющей компанией Fort Ross Venture.

Как сообщили 10 июня в компании, «МегаФон» совместно с YADRO на основе технологий Intel планирует разрабатывать и предоставлять своим B2B-клиентам новые инфраструктурные продукты, доступ к которым будет организован через цифровую платформу «МегаФона». Корпорация Intel намерена оказать технологическую поддержку и выступить экспертом в области создания решений для современных центров обработки данных с использованием компонентов Intel. Начало работы над проектом запланировано на третий квартал 2019 года.

Инновационные технологии и решения от Dell Technologies позволят «МегаФону» создавать новые высококонкурентные гибридные мультиоблачные сервисы. В долгосрочной перспективе «МегаФон» планирует предложить созданные в рамках партнерства с компаниями YADRO и Dell Technologies продукты своим клиентам.

«Мы рады, что «МегаФон» совместно с  YADRO («ИКС Холдинг») договорились разрабатывать и производить новые инфраструктурные решения на основе технологий ведущих мировых ИТ-компаний для сферы 5G, Интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств, что позволит создать удобные и полезные сервисы для корпоративных клиентов и государственных заказчиков на цифровой платформе «МегаФона», – рассказал генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.



Управляющая компания Fort Ross Ventures, входящая в экосистему Сбербанка,будет сотрудничать с «МегаФоном» в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для инвестиций.

В рамках заключенного на ПМЭФ-2019 соглашения Fort Ross Ventures будет представлять «МегаФону» эксклюзивную собственную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. «МегаФон», в свою очередь, намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.

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