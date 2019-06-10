«Теплосеть Санкт-Петербурга» начала модернизацию трубы на Большевиков. Зимой она рвалась несколько раз

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступило к модернизации тепломагистрали «Пороховская». Пока воду пустят в обход.

Как сообщает предприятие 10 июня, речь идет о тепломагистрали по проспекту Большевиков от улицы Подвойского до Товарищеского проспекта протяженностью 2,9 километра. Модернизация позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение 485 зданий Невского и Красногвардейского районов.

На период модернизации в три этапа будет построена сеть-дублер диаметром 1000 мм: сначала от улицы Подвойского до улицы Коллонтай, затем от Коллонтай до дома № 1 по Российскому проспекту и наконец — до Товарищеского проспекта. Работы запланированы на 2020 – 2021 годы, переключение с временного трубопровода на постоянную схему — на 2021-й.

Тепломагистраль «Пороховская» стала известна в январе под именем «труба Беглова». Здесь произошло несколько повреждений, а временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов дважды приезжал на место дефектов. При этом сам глава города был не согласен с тем, что прохудившуюся трубу связывают с его именем.





