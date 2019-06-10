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Происшествия
10.06.2019 18:48
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В Петербурге водители не пропускали друг друга, в области - не справлялись с управлением

За минувшие выходные, 8 и 9 июня, в Петербурге и Ленинградской области произошли 662 дорожные аварии. В них пострадали более 60 человек. Смертельных случаев было два: в области разбился водитель автомобиля, в городе – пассажирка мотоцикла.

Как сообщает 10 июня Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедшие два дня сотрудники ГИБДД зафиксировали 483 ДТП. В 25 из них пострадали люди: всего 27 взрослых и один ребенок. Погиб один человек: на проспекте Стачек пассажирка мотоцикла упала под колеса автомобиля, а байкер скрылся, бросив ее умирать.

УГИБДД по С-Пб и ЛО/vk.com

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Вечером 9 июня в ДТП пострадал уже водитель мотоцикла. У дома 24 по проспекту Науки байкер залетел под стоящий Ford Focus, пишут очевидцы в группах «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» и «Мотосолидарность». По их словам, парень получил сотрясение и перелом бедра со смещением.



«Мотоциклист сказал, что поскользнулся на путях и влетел в стоящий авто. А все потому, что кто-то бросил пакет на трамвайные пути, из-за чего из трамвая стали высаживать людей не на остановке (как и положено при обнаружении безнадзорного предмета), – пишет очевидец Евгений. – Я первый остановился перед трамваем, который выпускал людей. «Фокус» был третьим за мной. Судя по следам на покрышках мотика, он резко тормозил и попал в этот момент на пути, завалился набок и влетел в «Форд». Сзади была машина с регистратором, видео должны были отдать водителю «Фокуса».

В Петербурге водители не пропускали друг друга, в области - не справлялись с управлением

Сразу несколько аварий с пострадавшими произошли в Адмиралтейском районе, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. В 7:45 8 июня 32-летний мужчина на автомобиле Opel, двигаясь по набережной Обводного канала от Измайловского проспекта в сторону Лермонтовского, при повороте налево на Митрофаньевский мост столкнулся с KIA. Тот ехал в противоположную сторону – от Лермонтовского к Измайловскому. За рулем был 31-летний водитель. В результате пострадали 21-летняя пассажирка «КИА» и 3-летний пассажир «Опеля», оба получили травмы средней тяжести и были доставлены в Мариинскую больницу.

Второе ДТП случилось 9 июня около 11:55. У дома 55 по проспекту Римского-Корсакова водитель автомобиля Nissan, двигаясь от Никольского переулка, при повороте налево на Лермонтовский проспект не пропустил ехавший прямо в сторону Никольского автомобиль Porsche. В результате пострадали 33-летний водитель «Ниссана» и его 56-летний пассажир. Обоих тоже увезли в Мариинскую больницу.

Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Кроме того, ранним утром 8 июня на Рыбацком проспекте грузовой автомобиль наехал на припаркованные машины, пробил ограждение и свалился с моста. Пострадали и несколько пешеходов.

В Ленинградской области за выходные зафиксировали 179 ДТП. Пострадавшие были в 24 случаях. Всего травмы получили 33 человека, четверо из них – дети. Один человек погиб. Утром 9 июня в деревне Петровское Приозерского района 26-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и улетел с дороги в дерево. В результате аварии водитель машины погиб. По уточненным данным, пострадали три пассажира: мужчины 24, 27 и 29 лет. Одного из них в тяжёлом состоянии доставили вертолетом в Петербург, остальных в состоянии средней тяжести отвезли в приозерскую больницу, уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД района.

 

Около 14:30 воскресенья 32-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением на 82-м километре трассы «Кола», сообщают в группе. Машина врезалась в силовое ограждение, а затем столкнулась с автомобилем Volkswagen под управлением 70-летнего мужчины.

В результате травмы получили оба водителя и 65-летняя пассажирка «Фольксвагена». Все они были в удовлетворительном состоянии доставлены в больницу Шлиссельбурга.

В Петербурге водители не пропускали друг друга, в области - не справлялись с управлением

Еще одно серьезное ДТП произошло вечером 9 июня на трассе «Нарва». УАЗ отправил «Ладу Гранту» в кювет. В результате пострадали двое.

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