Mazda срочно выпускает электромобиль. Иначе ей грозят крупные штрафы

Mazda уже в 2020 году представит свой первый электромобиль, хотя еще несколько месяцев назад собиралась выпустить лишь подключаемый гибрид, да и то (вопреки общепринятым «стандартам») с дизельным, а не с бензиновым двигателем.

Японцы из Хиросимы долгое время «сидели в сторонке», но теперь всерьез готовы вскочить в уходящий поезд, пишет 10 июня Engadget. Как заявил генеральный директор Акира Марумото, компания представит свой первый электромобиль уже в 2020 году, и он не будет результатом партнерства с Toyota.

Другими словами, господин Марумото ясно дал понять, что эта загадочная первая электрическая модель компании будет построена на «архитектуре Mazda», что бы это ни значило. Зато, похоже, немного откладывается выпуск гибридов: теперь в качестве срока их появления называют «2021 или 2022 годы».

Скорее всего, у компании просто нет другого выбора, как срочно начать выпускать экологически стерильные автомобили — то есть чисто электрические. Экологические нормы не только в Европе, но и по всему миру постоянно ужесточаются, а Mazda, согласно данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), находится в тройке «самых грязных» автопроизводителей.







Если Mazda не сможет наладить выпуск электромобилей, то ей придется либо «выкупать экологическую квоту» у какого-то другого производителя (как это сделал, например, Fiat с Tesla), либо заплатить значительные штрафы с каждого проданного автомобиля.

Компаний, готовых продавать квоту, не так уж много (точнее, фактически всего одна – Tesla). Штраф же уже в 2020 году может достигать 624 евро с каждого проданного неэкологичного автомобиля, а в 2021 году он возрастет еще на 190 евро.

И даже новые, более «экологичные» двигатели Skyactiv-X (с уровнем выбросов менее установленной ЕАОС нормы) не спасут, поскольку пойдут в производство лишь в конце этого года и не смогут быстро исправить положение. Выход один — срочно подготовить электромобиль «на архитектуре Mazda».

Что это будет за модель, не ясно никому из специалистов. О планах по его выпуску издание узнало со слов господина Марумото, и это пока единственный источник информации.