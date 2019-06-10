ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.

Примечательно, что все региональные проекты «Лидер Групп» оказались сконцентрированы в недавно получившем статус города Мурино, за созидание которого и.о. главы администрации МО «Муринское городское поселение» Валерий Гаркавый вручил застройщику почетную награду.

«Лидер Групп» является одним из крупнейших девелоперов, работающих в этой локации. На сегодняшний день в муринском портфеле компании шесть строящихся комплексов совокупной площадью жилых помещений в 346 633 квадратных метра. Общая же площадь возводимых строений составляет 422 371 квадратный метр. Также в Мурино уже введены в эксплуатацию такие знаковые проекты, как «Девятый вал 1», «Девятый вал 2» и «Три кита 1». Помимо жилых площадей застройщиком возводится социальная и городская инфраструктура: детские сады, дороги, школы, спортивный комплекс и другие объекты.

Справка:

Согласно данным Единого реестра застройщиков, по итогам 2018 года ГК «Лидер Групп» занимает 3-е место по объемам ввода и 4-е по объемам текущего строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе. Визитной карточкой компании является 140-метровый бизнес-центр класса «А» LEADER TOWER. Это единственное в Санкт-Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом.

Более подробную информацию о компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Девятый вал 1» – застройщик ООО «Чайка», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval/

ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/