Депутат Госдумы Хинштейн сообщил, что дело Ивана Голунова передали из полиции в Следственный комитет
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова передали из Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в Главное следственное управление СК по столице. Об этом в твиттере сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн 10 июня.
«Надеюсь, это обеспечит беспристрастность следствия и поможет окончательно расставить все точки над «i», — написал он.
Ранее известный российский адвокат Сергей Бадамшин стал защитником Голунова. Дело в отношении журналиста было возбуждено в УВД по ЗАО города Москвы.
Справка:
Вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. В итоге экспертиза показала, что ни в крови, ни на смывах журналиста следов запрещенных веществ нет. Изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.