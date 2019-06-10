В Греции жгут машины с турецкими номерами. Потерпевшие – дипломат и финансист

В греческом городе Салоники рано утром 10 июня неизвестные подожгли два автомобиля с турецкими номерами. Огонь уничтожил обе машины, и еще четыре соседние понесли серьезный ущерб.

Один из сгоревших автомобилей принадлежит работнику консульства Турции с дипломатическим паспортом, другой – турецкому гражданину, работающему в международном финансовом учреждении со штаб-квартирой в Салониках, пишет издание TRTWorld.

Причины поджога неизвестны. По данным полиции, пока никто не взял на себя ответственность за него. Греческие власти осудили этот случай, назвав его «неприемлемым и безответственным».

Известно, что греки недовольны тем, что со стороны Турции не прекращается поток нелегальных мигрантов, большинство из которых проникает в страну с помощью контрабандистов. Перевозка нелегалов была и остается выгодным «бизнесом», привлекающим преступников как в Греции, так и в Турции. Несмотря на то, что зачастую «поиск лучшей доли» заканчивается трагически, количество желающих заплатить солидную сумму (не менее 1500 долларов США) за возможность попасть в Европу не иссякает.





