Происшествия
Пассажиры рейса Пхукет – Москва попали под дождь прямо в салоне самолета
Boeing, следующий из аэропорта Пхукета в Москву 10 июня, столкнулся с протечками в салоне прямо во время полета. Стюардессы пытались справиться с проблемами с помощью салфеток.
Ролик с борта протекающего лайнера был опубликован в соцсетях.
Под это описание попадает только один рейс FV 5876 авиакомпании «Россия», однако в пресс-службе авиаперевозчика «Фонтанке» рассказали, что у них проблем нет.
«Информации о нештатных ситуациях или каких-либо неисправностях в авиакомпанию не поступало. В то же время на основании публикаций на интернет-ресурсах техниками авиакомпании будет проведен тщательный дополнительный осмотр воздушного судна», – отметили в «России».