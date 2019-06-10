Пассажиры рейса Пхукет – Москва попали под дождь прямо в салоне самолета

Boeing, следующий из аэропорта Пхукета в Москву 10 июня, столкнулся с протечками в салоне прямо во время полета. Стюардессы пытались справиться с проблемами с помощью салфеток.

Ролик с борта протекающего лайнера был опубликован в соцсетях.

Под это описание попадает только один рейс FV 5876 авиакомпании «Россия», однако в пресс-службе авиаперевозчика «Фонтанке» рассказали, что у них проблем нет.

«Информации о нештатных ситуациях или каких-либо неисправностях в авиакомпанию не поступало. В то же время на основании публикаций на интернет-ресурсах техниками авиакомпании будет проведен тщательный дополнительный осмотр воздушного судна», – отметили в «России».





