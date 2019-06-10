За гостей не в ответе. Горсуд отменил приговор за помощь в убийстве доверенного лица вора в законе Гули

Санкт-Петербургский городской суд отменил обвинительный приговор гражданину Азербайджана Назиму Нусратову, который два года назад был арестован по делу об убийстве представителя известного на его родине и в России вора в законе Гули.

Как сообщила «Фонтанке» адвокат Каринэ Антонян 10 июня, апелляционная жалоба Нусратова была рассмотрена 6-го числа. Он оспаривал 4,5 года колонии по приговору Московского райсуда, который признал его поставщиком оружия, средств связи, жилья и машины для киллера, в апреле 2017 года расстрелявшего на Ленинском проспекте Джабира Хасанова. Убитый оказался серьёзным персонажем в преступном мире – по оперативным сводкам он проходил как одно из доверенных лиц вора в законе по прозвищу Гули.

В Московском суде установили, что Нусратов получил на расходы 340 рублей, но помогать его вынудил скорее страх за родных. Сам он утверждал, что никакого отношения к убийству не имеет и стал жертвой своего гостеприимства. Адвокаты также настаивали, что, помогая соотечественникам, Нусратов не был осведомлён о цели их визита.

«Просили отменить приговор и оправдать, суд согласился. Моего клиента должны выпустить на свободу», – уточнила Антонян.







Нусратова арестовали в начале лета 2017 года, в декабре 2018-го суд вынес обвинительный приговор. Предполагаемый исполнитель был задержан в Турции. Сам Лоту Гули освободился после 20-летнего заключения и сразу же окунулся в гангстерскую резню между своим и кланом убитого ранее вора в законе Ровшана Ленкоранского. Как писала «Фонтанка», с отрезанным ухом его сторонника и была связана ликвидация Хасанова.