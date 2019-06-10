В Петербург едут Трезеге и Дзамбротта. На берегу Невы пройдет футбольный матч звезд

Год до старта чемпионата Европы по футболу в Петербурге отметят матчем европейских звезд 12 июня. Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игра между «Звездами России» и командой послов Евро-2020 состоится на берегу Невы рядом с Петропавловской крепостью. Стартовый свисток заменит выстрел из пушки в полдень.

В составе сборной России сыграют Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычев. В составе сборной послов Евро-2020 выступят чемпион Европы-2004 грек Антониос Никополидис, чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта, чемпионы мира и Европы в составе сборной Франции Робер Пирес и Давид Трезеге, а также трехкратный обладатель Лиги чемпионов испанец Фернандо Морьентес.

Напомним, Евро-2020 по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. От России заявлен только Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в городе на Неве будет выделено 370 млн рублей из федерального бюджета. Ранее стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020.





