Не пролезли. Три «богатыря» в Петербурге снесли кто балку, кто крышу. Кто свою, а кто чужую

Три грузовика отличились в Санкт-Петербурге днём 10 июня. Двое нашли свои «мосты глупости», а третий наткнулся на провода и снёс крышу, но не свою, а чужую.

На Боровой улице фура застряла под железнодорожным мостом (он входит в составленный «Фонтанкой» список собратьев «моста глупости»), сняв тент и «крышу» со своего прицепа. «С разгона заходил, чувствуется», – комментирует читатель «Фонтанки» под ником Космос. Фотографии с места аварии публикуют «Экстренный вызов Санкт-Петербург» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Кудрово, по словам очевидца Артёма из «ДТП и ЧП», «грузовик снёс ограничитель по высоте (2,7 м) и уехал с ним метров на 5». «Пробочка собирается. Водитель грузовика сидит, чешет репу», – добавляет Артём. Через час репортаж продолжает Михаил: «Сейчас мини-кран арку поднять пытается».







И вовсе курьёзное ДТП случилось на пересечении проспектов Гражданского и Науки. Там, как пишут в «ДТП и ЧП», манипулятор то ли не прошёл под низко висящими проводами, то ли зацепил сам блинный киоск. В итоге «Теремок» остался без крыши.