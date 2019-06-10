ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

Setl City

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».

Планируемый срок сдачи корпусов №3 и 4 — IV квартал 2019 года. Сейчас в продаже представлены варианты стоимостью от 3 млн рублей: студии, однокомнатные, а также трех- и четырехкомнатные квартиры евроформата с большой кухней.

Покупка квартиры в ЖК «Невские паруса» — это хорошее решение для клиентов, которым важна высокая стадия готовности дома и цена. Все квартиры в проекте сдаются с полной чистовой отделкой в цветах «Ваниль» или «Шоколад». У клиентов «Петербургской Недвижимости» также есть возможность заказать готовый комплект мебели и техники по цене от 150 тысяч рублей: это позволит переехать почти сразу после получения ключей.

Setl Group реализует ЖК «Невские паруса» в живописной части Невского района, в 8 минутах езды от станции метро «Рыбацкое». Благодаря уникальному расположению из окон открываются великолепные виды на Неву и зеленый противоположный берег. В проекте предусмотрен детский сад, а у каждого корпуса есть свой просторный двор с современными и безопасными игровыми площадками.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом ЖК «Невские паруса» и других объектов Setl Group. В общей сложности компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленобласти.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations