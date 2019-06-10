Группа «Эталон» приняла активное участие в ПМЭФ-2019

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, традиционно приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.

Топ-менеджеры Группы провели более 25 встреч и переговоров с российскими и иностранными партнерами, а также посетили деловые сессии. Кроме того, Группа «Эталон» снова представила на Форуме имиджевый стенд, на котором все участники ПМЭФ могли ознакомиться с объектами Компании и её деятельностью.

В этом году на ПМЭФ много внимания было уделено вопросам развития строительного комплекса. Так, в рамках деловой программы состоялась сессия Минстроя РФ «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация», в которой принял участие генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина. В ходе своего выступления Геннадий Щербина отметил стратегическую ценность использования технологии информационного моделирования зданий не только для жилищного строительства, но и для реализации объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, больниц, а также инфраструктурных и промышленных объектов.

«Мы уже 7 лет применяем BIM. Опираясь на наш практический опыт, могу отметить, что BIM позволяет сократить срок выпуска проектной документации, повысить качество строительства и обеспечить комплексный контроль, в том числе за целевым использованием средств», – сказал Геннадий Щербина.

Набирающую обороты цифровизацию строительной отрасли отметил и Максим Берлович, глава Московского территориального управления Группы «Эталон».

«Мы видим, как отрасль начинает взрослеть, как профессионально развиваются ключевые игроки рынка, то есть основные участники строительного процесса. Это происходит и благодаря инновациям, и при помощи государственных инициатив, таких как отказ от долевого строительства и переход на проектное финансирование», – прокомментировал Максим Берлович.

Подводя итоги ПМЭФ, главный финансовый директор Группы «Эталон» Кирилл Багаченко подчеркнул, что в этом году участники Форума были сосредоточены на тесном бизнес-взаимодействии: «Форум вернулся к рабочему формату. Если три года назад мы не были уверены в том, насколько серьезный интерес у иностранных партнеров, то сегодня большинство из них адаптировались и готовы инвестировать в российский бизнес. Для нас как одной из крупнейших девелоперских компаний, являющейся к тому же публичной, Петербургский Международный Экономический Форум представляет большой интерес как площадка для встреч и обсуждений, и многие, уже реализованные Компанией проекты, когда-то зародились в формате идей именно на ПМЭФ».

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