Чеченского правозащитника Оюба Титиева отпускают по УДО. Его обвиняли в хранении наркотиков, он заявлял о провокации

Ходатайство главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении удовлетворено судьей Шалинского городского суда Чечни. Об этом 10 июня сообщается в телеграм-канале правозащитного центра «Мемориал».

Решение вступит в силу через 10 дней, уточнили в центре. В ходатайстве Титиев указывал, что не совершал дисциплинарных проступков, соблюдал правила внутреннего распорядка колонии и выполнял все работы.

Напомним, Титиева задержали в январе 2018 года. По версии следствия, в салоне автомобиля правозащитника обнаружили сверток с растительным наркотиком весом 206,9 грамма и еще 0,94 грамма было рассыпано по полу. В марте 2019-го суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, его признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ). Сам правозащитник вину не признавал и уверял, что полицейские наркотики ему подбросили.





