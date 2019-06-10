Автомобиль Subaru спасен от угона

предоставлено компанией ARKAN

Сегодня ночью угонщики попытались завладеть автомобилем Subaru Impreza, припаркованным на Витебском проспекте.

В 2:25 от установленного на авто охранного комплекса ARKAN Control в Мониторинговый Центр ARKAN поступил тревожный сигнал. Оперативный дежурный довел тревогу до собственника. Клиент смог быстро вернуться к месту парковки. Повреждений на авто не обнаружено, однако двери машины были разблокированы, а багажник открыт.