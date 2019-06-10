Происшествия
Полковника-миллиардера Захарченко отправили в колонию на 13 лет и оштрафовали почти на 120 миллионов
К 13 годам колонии строгого режима приговорил Пресненский районный суд Москвы полковника МВД Дмитрия Захарченко. Решение вынесено 10 июня.
Как пишет «Новая газета», суд посчитал недоказанным факт получения Захарченко взятки в размере 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса и оправдал полковника по одному из эпизодов уголовного дела. По остальным эпизодам уже экс-полковника признали виновным. Захарченко также назначен штраф в 117 млн рублей, он лишен звания полковника полиции и наград.
Захарченко обвиняли по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере и воспрепятствовании осуществлению правосудия с использованием своего служебного положения. Сторона обвинения просила приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима и оштрафовать его более чем на 494,9 млн рублей, а также лишить наград, медалей и звания полковника.
Справка:
Захарченко занимал должность замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данным следствия, в 2014 году он и его сообщник в результате оказанного административного давления получили 800 тысяч долларов США от ресторатора. «Фонтанка» выяснила, что речь идет о владельце ресторанов La Mareе Мехди Дуссе. При этом, как предполагают следователи, первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долл.
Также, говорится в материалах уголовного дела, в 2015 году полковник и его соучастник за общее покровительство потребовали 50-процентную скидочную карту сети ресторанов La Maree. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3,5 млн рублей на оплату счетов в этих заведениях.
В ходе расследования следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир, несколько автомобилей, полукилограммовый слиток золота, а также валюту в размере приблизительно 8,5 млрд руб. 29 сентября 2016 г. стало известно, что по результатам служебной проверки Захарченко был уволен из МВД. Все изъятое имущество и денежные средства по решению суда обратили в доход государства.