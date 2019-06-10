На Стачек – второе смертельное ДТП, а на набережной Лейтенанта Шмидта водителей напугала постановка

В Кировском районе Петербурга ночью 10 июня погиб пешеход. Это уже вторая смертельная авария на проспекте Стачек за последние несколько дней. А днем очевидцев запутало «ДТП» на Васильевском острове.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины первого ночи на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева 32-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по левому ряду от Трамвайного проспекта в сторону улицы Зенитчиков, сбил мужчину лет 30 на вид. Пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается.

По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрея, мужчина приехал на такси, водитель высадил его на островке безопасности, а после ДТП уехал.

«Кровь перед пешеходным переходом, т. е. сбили в нескольких метрах от перехода. Проезжала утром этот участок, плёнка окровавленная так и лежит на дороге. Наверное, в воспитательных целях для других водителей((( но очень негуманно как-то...» – пишет Светлана.







Днем 8 июня на проспекте Стачек тоже произошло смертельное ДТП. Мотоциклист наехал на разделительный бордюр и выехал на «встречку», а его пассажирка упала с байка на дорогу, после чего на нее наехал автомобиль «Мерседес». Женщина погибла на месте, а байкер скрылся. Позже полиция нашла мужчину, задержали его в тот момент, когда он загонял свой мотоцикл в фургон.

Днем же 10 июня очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» о дорожном происшествии на набережной Лейтенанта Шмидта: автомобиль Audi сбил девушку на пешеходном переходе. «Девушка лежит с перевязанной шеей, руками шевелила – жива, видимо что-то со спиной, нельзя перемещать», – писала Натуся.

Однако, по словам других очевидцев, никакого ДТП на набережной не произошло, просто там снимают кино.

Отметим, что в 2012 году неподалеку на набережной произошло громкое ДТП с выпускницами. Две девушки переходили дорогу и угодили под колеса автомобиля – тоже, кстати, «Ауди». Одна из выпускниц погибла на месте, вторая серьезно пострадала. Судебные тяжбы растянулись на несколько лет.

Несколькими серьезными ДТП с пешеходами отметились и прошедшие выходные. Так, днем 9 июня на улице Асафьева автомобиль Lifan вне зоны пешеходного перехода сбил 23-летнюю девушку. А утром на улице Тельмана водитель фургона Volkswagen, двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.