«Домашний арест, а не СИЗО говорит о позитивном тренде». Адвокат Сергей Бадамшин стал защитником журналиста Ивана Голунова

Известный российский адвокат Сергей Бадамшин стал адвокатом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сам юрист рассказал «Фонтанке» 10 июня.

«Да, приняли защиту. Впереди вступление в дело. Каждое дело, которым я занимаюсь, интересное, важное и сложное. Это в том числе. У меня нет простых, проходных дел. Тот факт, что Голунов оказался под домашним арестом, а не в СИЗО, говорит о позитивном тренде в этом деле. Но дальше загадывать пока очень рано», – сказал Бадамшин «Фонтанке».

О необходимости вхождения в дело Ивана Голунова Сергея Бадамшина, Александра Гофштейна или Генри Резника ранее публично заявила главный редактор «Медузы» Галина Тимченко.

«После отказа Ивана от адвокатов Агоры адвокат Сергей Бадамшин принял защиту Вани. Спасибо ему. Еще раз наша общая благодарность Агоре. Мы работаем и будем работать каждый час», – написала Тимченко в Facebook после замены адвокатов Голунова.







Сергей Бадамшин известен как защитник фигурантки «Болотного дела» Марии Бароновой, Романа Рубанова — экс-руководился Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Варвары Карауловой, обвинявшейся в попытке примкнуть к террористам в Сирии. В деле об убийстве журналистки Анны Политковской добился оправдания Ибрагима Махмудова. Бадамшин представлял интересы театральных режиссёров Бориса Мездрича и Тимофея Кулябина по делу о постановке «Тангейзера».

Юрист Александр Гофштейн также готов войти в это дело, если к нему поступит соответствующее обращение. Об этом адвокат, который в том числе представлял интересы Захария Калашова (Шакро Молодого) и Евгении Васильевой, рассказал «Фонтанке» ранее.