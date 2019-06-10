Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +21
$ 64.79р
73.21р
19:24 10.06.2019
Расширенный поиск

Общество
10.06.2019 17:14
Печать

Куда плывет «Горыныч»: «Фонтанка» нашла капитана русского «трехглавого монстра», напугавшего финских пограничников

Под руководством священника-единоборца, в кафтанах и рубахах 10-го века, под прямым парусом и на древнерусской ладье русские моряки намерены обойти Скандинавию. Встреча с последователями Рюрика уже оставила неизгладимые впечатления у финских пограничников.

Куда плывет «Горыныч»: «Фонтанка» нашла капитана русского «трехглавого монстра», напугавшего финских пограничников

"Экспедиция "Путь Рюрика"

Накануне утром береговая охрана Финляндии получила сигнал о неопознанном судне к юго-востоку от Хаапасаари в Финском заливе, и патрульный катер в рабочем порядке отправился идентифицировать объект, который находился в непосредственной близости от границы. Навстречу из тумана выдвинулись три драконьи головы, а на берег последовал доклад о морском чудище и русских в национальных костюмах. «Фонтанка» нашла капитана ладьи.

Как рассказал 10 июня капитан ладьи «Змей Горыныч» Андрей Самохлебов, 16-метровое судно строилось три года в православном поселении Богатырская Слобода под Тольятти. И отправилось в экспедицию «Путь Рюрика» в начале мая. От берегов реки Усы оно прошло вверх по течению Волги, пересекло Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро и попало в Балтийское море.

"Экспедиция "Путь Рюрика"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Ладья, как заявляется, построена по древнерусским технологиям судостроения, но слегка дополнена современными техническими возможностями. Три драконьи головы означают трёх братьев: Рюрика, Синеуса и Трувора. Под верхней палубой, которая заполнена мечами, щитами, шкурами животных, скрываются четыре отдельные каюты и кают-компания на весь экипаж. Судно может приводиться в движение не только парусами и веслами, но и двигателем на 46 лошадиных сил.



Главная цель экспедиции – повторить исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу, а также найти загадочный остров в Балтийском море, с которого основатель династии Рюриковичей, по легенде, начал свой путь.

На борту сейчас семь человек и пес Варяг. Руководитель экспедиции – отец Феоктист – тольяттинский иеромонах, основатель православного поселения Богатырская Слобода и школы единоборств русских богатырей. В мирской жизни, как пишут СМИ, он освоил бокс, кун-фу и карате. Старший помощник капитана Самохлебова – Николай Шестерин, руководитель Жигулевской кругосветки, который прошёл почти все реки России на байдарке, лоцман – Юрий Наумов, организатор Кижской регаты.

Куда плывет «Горыныч»: «Фонтанка» нашла капитана русского «трехглавого монстра», напугавшего финских пограничников

По пути на борт берут пассажиров из Всероссийского общества инвалидов, группами по 3 – 5 человек. Они проводят на ладье по несколько дней. Так на судне оказалась переводчик Надежда, которая дойдет с ними до Стокгольма.

За месяц русская команда уже прошла через половину России по рекам, останавливалась в Петербурге в порту Геркулес, встречалась со строителями парусника «Полтава», а потом случилось рандеву с финскими пограничниками. По словам Самохлебова, несмотря на драматическое описание в СМИ, финны вели себя сдержано.

– Они молодцы. Сначала прошли мимо нас на катере, потом сделали круг — осмотрели, что за чудо. Подошли к нам, переговорили. Спросили, куда идем, и уплыли, – рассказал капитан.

Идет «Горыныч» по Балтике тяжело — движок, по словам капитана, слабоват, а на море сильный ветер и высокая волна. Поэтому скорость вдвое ниже, чем по рекам, – пока лишь 5 – 6 км в час, плюс сильная качка. Но судно к сложным условиям подготовлено — сделан высокий борт, а на случай ЧП есть спасательный плот.

Ладья уже успела постоять в Котке и сейчас подходит к Хельсинки. Финны реагируют на десант русских викингов хорошо — активно фотографируются целыми семьями.

– По плану у нас Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия. Дойдем до Осло, потом возвращаемся – Германия, Польша – и в Калининграде должны быть 5 сентября. Там встанем на зимовку в качестве экспоната в Музее океанографии, а весной 2020 года – продолжим поход и вернемся домой.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
10.06.2019 18:21

ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.
Setl City
10.06.2019 17:52

ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
10.06.2019 17:42

Группа «Эталон» приняла активное участие в ПМЭФ-2019

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, традиционно приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.
предоставлено компанией ARKAN
10.06.2019 17:14

Автомобиль Subaru спасен от угона

Сегодня ночью угонщики попытались завладеть автомобилем Subaru Impreza, припаркованным на Витебском проспекте.
предоставлено ГК «ЦДС»
10.06.2019 15:26

Петербуржцы смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках

12 и 16 июня в двух петербургских парках пройдет День йоги с ЦДС, в ходе которого все желающие смогут бесплатно познакомиться с этой практикой.
ПАО «Группа ЛСР»
10.06.2019 12:47

«Группа ЛСР» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

8 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Группа ЛСР», один из ведущих российских застройщиков, и компания «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
10.06.2019 12:32

РСТИ завершает строительство государственной школы на Ленинском проспекте

РСТИ завершает строительство общеобразовательной школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, где «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) работает в качестве генерального подрядчика.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
10.06.2019 10:00

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса от 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»/ Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»
07.06.2019 17:49

Генеральный директор ГК "КВС" подвел итоги ПМЭФ

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Петербургский экономический форум - одна из главных площадок для обсуждения актуальных экономических вопросов. Строительный рынок сегодня стоит на пороге глобальных перемен, перехода на новую систему финансирования проектов».
Фото предоставлено пресс-службой АО "Третий Парк"
07.06.2019 17:21

«Третий парк» представил на ПМЭФ электрический карт

7 июня Ассоциация развития электромобильного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») представила на Петербургском Международном Экономическом Форуме первый российский электрический спортивный карт, который сделан в партнерстве с АО «Третий парк» и при поддержке итальянской гоночной картинговой команды BabyRace.
фото предоставлено компанией ГК «КВС»
07.06.2019 14:51

Сбербанк заключил с КВС соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.
07.06.2019 13:08

В Германию на пароме. Большое путешествие «Фонтанки»

Как добраться до Германии на своём автомобиле всей семьёй и при этом не устать от дороги? «Фонтанка» отправилась из Хельсинки в Травемюнде по Балтике и влюбилась в Германию.