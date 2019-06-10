Куда плывет «Горыныч»: «Фонтанка» нашла капитана русского «трехглавого монстра», напугавшего финских пограничников

Под руководством священника-единоборца, в кафтанах и рубахах 10-го века, под прямым парусом и на древнерусской ладье русские моряки намерены обойти Скандинавию. Встреча с последователями Рюрика уже оставила неизгладимые впечатления у финских пограничников.

"Экспедиция "Путь Рюрика"

Накануне утром береговая охрана Финляндии получила сигнал о неопознанном судне к юго-востоку от Хаапасаари в Финском заливе, и патрульный катер в рабочем порядке отправился идентифицировать объект, который находился в непосредственной близости от границы. Навстречу из тумана выдвинулись три драконьи головы, а на берег последовал доклад о морском чудище и русских в национальных костюмах. «Фонтанка» нашла капитана ладьи.

Как рассказал 10 июня капитан ладьи «Змей Горыныч» Андрей Самохлебов, 16-метровое судно строилось три года в православном поселении Богатырская Слобода под Тольятти. И отправилось в экспедицию «Путь Рюрика» в начале мая. От берегов реки Усы оно прошло вверх по течению Волги, пересекло Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро и попало в Балтийское море.

Ладья, как заявляется, построена по древнерусским технологиям судостроения, но слегка дополнена современными техническими возможностями. Три драконьи головы означают трёх братьев: Рюрика, Синеуса и Трувора. Под верхней палубой, которая заполнена мечами, щитами, шкурами животных, скрываются четыре отдельные каюты и кают-компания на весь экипаж. Судно может приводиться в движение не только парусами и веслами, но и двигателем на 46 лошадиных сил.







Главная цель экспедиции – повторить исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу, а также найти загадочный остров в Балтийском море, с которого основатель династии Рюриковичей, по легенде, начал свой путь.

На борту сейчас семь человек и пес Варяг. Руководитель экспедиции – отец Феоктист – тольяттинский иеромонах, основатель православного поселения Богатырская Слобода и школы единоборств русских богатырей. В мирской жизни, как пишут СМИ, он освоил бокс, кун-фу и карате. Старший помощник капитана Самохлебова – Николай Шестерин, руководитель Жигулевской кругосветки, который прошёл почти все реки России на байдарке, лоцман – Юрий Наумов, организатор Кижской регаты.

По пути на борт берут пассажиров из Всероссийского общества инвалидов, группами по 3 – 5 человек. Они проводят на ладье по несколько дней. Так на судне оказалась переводчик Надежда, которая дойдет с ними до Стокгольма.

За месяц русская команда уже прошла через половину России по рекам, останавливалась в Петербурге в порту Геркулес, встречалась со строителями парусника «Полтава», а потом случилось рандеву с финскими пограничниками. По словам Самохлебова, несмотря на драматическое описание в СМИ, финны вели себя сдержано.

– Они молодцы. Сначала прошли мимо нас на катере, потом сделали круг — осмотрели, что за чудо. Подошли к нам, переговорили. Спросили, куда идем, и уплыли, – рассказал капитан.

Идет «Горыныч» по Балтике тяжело — движок, по словам капитана, слабоват, а на море сильный ветер и высокая волна. Поэтому скорость вдвое ниже, чем по рекам, – пока лишь 5 – 6 км в час, плюс сильная качка. Но судно к сложным условиям подготовлено — сделан высокий борт, а на случай ЧП есть спасательный плот.

Ладья уже успела постоять в Котке и сейчас подходит к Хельсинки. Финны реагируют на десант русских викингов хорошо — активно фотографируются целыми семьями.

– По плану у нас Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия. Дойдем до Осло, потом возвращаемся – Германия, Польша – и в Калининграде должны быть 5 сентября. Там встанем на зимовку в качестве экспоната в Музее океанографии, а весной 2020 года – продолжим поход и вернемся домой.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»