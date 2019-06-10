Из «Ленреактива» эвакуировали 25 человек. В горящем здании разлился растворитель

С территории «Ленреактива» в Московском районе Петербурга, где произошёл пожар, эвакуировали 25 человек. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского главка МЧС 10 июня.

По данным ведомства, в результате возгорания никто не пострадал. По всей площади пожара произошёл разлив растворителя. Огонь занял территорию в 40 квадратов.

Пламя в 6-м Предпортовом проезде локализовали к 16.20. На месте работали пять расчётов и 26 человек. Очевидцы сообщали об услышанном взрыве, однако в МЧС данную информацию не подтвердили.





