«Готовы предложить свои услуги». Президент Финляндии не исключил возможность встречи Трампа и Ким Чен Ына в Хельсинки

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл сегодня с визитом в Хельсинки. После встречи с ним финский лидер Саули Ниинистё заявил, что Финляндия готова предложить дипломатические услуги в рамках процесса мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове, если в этом есть необходимость, пишет 10 июня Ilta-Sanomat.

В ходе пресс-конференции журналист корейского информационного агентства Yonhapi спросил Ниинистё, возможно ли главам США и Северной Кореи, Дональду Трампу и Ким Чен Ыну, провести третий саммит в Финляндии. Ниинистё заверил, что во время предстоящего председательства Финляндии в ЕС Европейский союз обсудит то, как ЕС может поддержать мирный процесс на Корейском полуострове. По словам президента, в настоящее время никаких конкретных предложений ему не поступало.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды: в июне 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019-го во вьетнамском Ханое.

«Мы готовы предоставить хорошие услуги, если они им нужны», – сказал Ниинистё.







Мун Чжэ Ин находится с государственным визитом в Финляндии вместе со своей супругой Ким Чен Сук. Главными темами сегодняшней встречи стали ситуация на Корейском полуострове и переговоры по северокорейской ядерной программе. Завтра, 11 июня, Мун встретится с премьер-министром страны Антти Ринне.

Напомним, что в июле 2018 года в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.