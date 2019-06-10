Завершение долгостроя ЖК «Охта Модерн» обойдется почти в 800 млн рублей

Завершение строительства жилого комплекса «Охта Модерн», согласно экспертной оценке, обойдется в 798 млн рублей. Об этом 10 июня в ходе посещения врио губернатора Александра Беглова строительной площадки сообщил представитель Смольного.

Заключение экспертной оценки получили в октябре 2018 года. В марте 2019-го «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» и предыдущий застройщик ООО «Питер-Констракшн» в лице конкурсного управляющего заключили договор о завершении реализации объекта. Функции технического заказчика возложили на компанию «Смольный квартал».

ЖК «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте — один из самых известных и старых долгостроев Петербурга. Комплекс в 2004 году начало возводить ЗАО «ИВИ-93», затем безуспешные попытки завершить объект предприняли ООО «Балтжилинвест» и «Питер-Констракшн». Всего в ЖК 482 квартиры.





