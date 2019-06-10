Экс-главу штаба Навального снова арестовали за ту же трансляцию. За Петербург наказали мягче

Леонида Волкова признали виновным в проведении публичного мероприятия, которое создало помехи движению. Так квалифицировали интернет-трансляцию, за которую оппозиционер уже отбыл 20 суток ареста.

Как сообщил Алексей Навальный в Twitter, 10 июня Тверской районный суд столицы назначил бывшему руководителю его предвыборного штаба Волкову 15 суток ареста за нарушение правил проведения акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 года в Петербурге.

Волкову вменили всё ту же трансляцию, которая уже стоила ему пребывания в спецприёмнике. Применительно к акции в Москве её квалифицировали как проведение публичного мероприятия, которое повлекло причинение вреда имуществу, и назначили 20 суток ареста. Срок истёк утром, но Волкова придержали новым протоколом.

Оппозиционеры опасаются, что он не последний. Как пишет «Медиазона», в справке Управления МВД по обеспечению общественного порядка в материалах дела указано, что его действия повлекли нарушения в Москве, Петербурге, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Татарстане, а также в Челябинской и Свердловской областях.





