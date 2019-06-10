ОНК: МВД и прокуратура проводят проверку по делу Голунова

Служба собственной безопасности МВД РФ и российская прокуратура решили провести проверку в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом 10 июня рассказала заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«То, что проверка началась, нам говорили. И служба собственной безопасности МВД, и прокуратура будут работать рука об руку, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени», – цитирует заявление Меркачевой РИА «Новости».

По ее словам, не станет сюрпризом, если полиция признает сделанные ошибки.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сегодня обсудила с президентом Владимиром Путиным права журналистов, представляя главе государства ежегодный доклад. Отдельно она упомянула о деле журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

Высказались сегодня о резонансном деле и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что в администрации главы государства внимательно наблюдают за всеми деталями. Он также добавил, что ошибки могут допускать как полицейские, так и журналисты.





