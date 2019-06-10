Адвокат Шакро Молодого Александр Гофштейн готов защищать журналиста Ивана Голунова
Член Совета партнеров адвокатского бюро «Падва и партнёры», адвокат Александр Гофштейн готов войти в процесс Ивана Голунова как его защитник. Об этом сам адвокат 10 июня рассказал «Фонтанке».
«Если занятость позволит и последует соответствующее обращение, не исключаю для себя возможности войти в этот процесс. Во-первых, потому что я убеждён, что злоупотребления сотрудников полиции, связанные с превращением невиновного человека в преступника, в РФ весьма и весьма распространены. Второе. Возникают серьезные сомнения в обоснованности обвинения этого парня в причастности к незаконному обороту наркотиков. Этому в значительной степени способствуют крайне невнятные объяснения авторов обвинения», – сказал Александр Гофштейн.
При этом юрист отметил, что ему удалось ознакомиться с текстом постановления о привлечении Ивана Голунова по делу о попытке сбыта наркотиков.
«Могу сказать, не раскрывая источники, что я изучал и само постановление о привлечении Ивана Голунова в качестве обвиняемого по этому делу. Изучение этого документа непосредственно лишь умножило количество сомнений и усилило моё впечатление о предъявленном обвинении как крайне сомнительном», – уточнил Гофштейн в разговоре с «Фонтанкой».
По мнению адвоката, журналистская деятельность Голунова имеет прямое отношение к уголовному преследованию.
Ранее Галина Тимченко, главный редактор «Медузы», где и публикуется Голунов, публично обратилась к ведущим адвокатам России, в том числе к Александру Гофштейну, с призывом принять участие в защите журналиста.
За последние тридцать лет практики Александр Гофштейн представлял интересы главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова, авторитетного предпринимателя Захария Калашова, он же Шакро Молодой, и его коллег, бывшего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, проходившего по делу ГКЧП, Игоря Бушнева, обвинявшегося в убийстве священника Александра Меня, Светланы Бахминой, замначальника правового управления ЮКОСа, высокопоставленных сотрудников таможни по делу «Трех китов», «вора в законе» Вячеслава Иванькова (Япончика), экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой и многих других.
Справка:
Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. В итоге экспертиза показала, что ни в крови, ни на смывах журналиста следов запрещенных веществ нет. Изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.