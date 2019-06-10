Адвокат Шакро Молодого Александр Гофштейн готов защищать журналиста Ивана Голунова

Член Совета партнеров адвокатского бюро «Падва и партнёры», адвокат Александр Гофштейн готов войти в процесс Ивана Голунова как его защитник. Об этом сам адвокат 10 июня рассказал «Фонтанке».

«Если занятость позволит и последует соответствующее обращение, не исключаю для себя возможности войти в этот процесс. Во-первых, потому что я убеждён, что злоупотребления сотрудников полиции, связанные с превращением невиновного человека в преступника, в РФ весьма и весьма распространены. Второе. Возникают серьезные сомнения в обоснованности обвинения этого парня в причастности к незаконному обороту наркотиков. Этому в значительной степени способствуют крайне невнятные объяснения авторов обвинения», – сказал Александр Гофштейн.

При этом юрист отметил, что ему удалось ознакомиться с текстом постановления о привлечении Ивана Голунова по делу о попытке сбыта наркотиков.

«Могу сказать, не раскрывая источники, что я изучал и само постановление о привлечении Ивана Голунова в качестве обвиняемого по этому делу. Изучение этого документа непосредственно лишь умножило количество сомнений и усилило моё впечатление о предъявленном обвинении как крайне сомнительном», – уточнил Гофштейн в разговоре с «Фонтанкой».







По мнению адвоката, журналистская деятельность Голунова имеет прямое отношение к уголовному преследованию.

Ранее Галина Тимченко, главный редактор «Медузы», где и публикуется Голунов, публично обратилась к ведущим адвокатам России, в том числе к Александру Гофштейну, с призывом принять участие в защите журналиста.

За последние тридцать лет практики Александр Гофштейн представлял интересы главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова, авторитетного предпринимателя Захария Калашова, он же Шакро Молодой, и его коллег, бывшего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, проходившего по делу ГКЧП, Игоря Бушнева, обвинявшегося в убийстве священника Александра Меня, Светланы Бахминой, замначальника правового управления ЮКОСа, высокопоставленных сотрудников таможни по делу «Трех китов», «вора в законе» Вячеслава Иванькова (Япончика), экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой и многих других.