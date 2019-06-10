В Петербурге спасатели тушат пожар на территории химического предприятия

Пожар произошёл на территории предприятия по продаже химических реактивов в Московском районе Петербурга 10 июня. Очевидцы сообщают об услышанном взрыве.

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Как отметили в пресс-службе городского МЧС, огонь охватил площадь в 40 квадратных метров. Возгорание произошло в одноэтажном здании в 6-м Предпортовом проезде, 8. Факт взрыва в ведомстве не подтвердили. В 16.20 пожар локализовали.







По указанному пресс-службой адресу находится предприятие по продаже химической продукции «Ленреактив». В магазине корреспонденту «Фонтанки» заявили, что обслуживание клиентов не ведётся. Причину указать отказались, сославшись на «секретную информацию».