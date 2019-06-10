10 тысяч километров, 15 городов и затонувший в болоте «Урал»: в Санкт-Петербурге завершился мотопробег «Дорога дружбы»

Участники российско-китайского мотопробега «Дорога дружбы» благополучно добрались до Санкт-Петербурга. Масштабный мотопробег, объединивший байкеров двух стран, стартовал 27 апреля в столице КНР. «Фонтанка» встретила участников сразу после прибытия в конечную точку.

Михаил Огнев

Мотопробег был посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а финальные эпизоды приурочены к визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Как рассказали представители мотоклуба «Риск», дорога объединила участников и показала российскую глубинку, что удивило китайских коллег — байкеров.

Как пояснил «Фонтанке» вице-президент мотоклуба «Риск» Юрий Феоктистов, российскую границу путешественники пересекли 14 мая. Всего за время пути они посетили 15 крупных городов страны. Путь от Пекина до Санкт-Петербурга составил около 10 тысяч километров, а поскольку в команду входили участники из четырех разных клубов, кто-то стартовал из других городов Китая и проехал в общей сложности на пару тысяч километров больше. На протяжении всего пути колонну сопровождала техническая машина ГК «Деловые линии».

А президент мотоклуба «Риск» Денис Щапов рассказал, что без приключений не обошлось, и форс-мажоры в пути случались постоянно. Так, например, больше всего их выпало на долю китайского коллеги на мотоцикле «Урал», который даже в шутку прозвали «заколдованным». Сначала он случайно обогнал свою колонну на 100 км, оставшись один в российской глубинке без средств связи, потом он повредил ногу, резко дернув педаль при старте, а под конец путешествия многострадальный «Урал» вообще угодил в болото, откуда его доставали всей командой.

— Никто не ожидал, что пробег окажется не просто прогулкой, а настоящим дружеским событием для мотодвижения двух стран, — говорит Феоктистов. — Ребят из Китая многое приятно удивило, особенно тот уровень поддержки и взаимопомощи, который мы встречали на протяжении всего пути в разных уголках нашей страны – от местных жителей, от других мотоциклистов. Эта история показала, какая у нас большая и дружная страна. Кстати, наш путь пролегал по федеральным трассам, и качество дорог тоже приятно удивило.







