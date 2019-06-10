В Петербурге активисты уведомили власти об организации митинга в поддержку Ивана Голунова

Петербургское движение «Весна» организует 23 июня митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Фонтанке» 10 июня сообщили активисты.

Заявка была подана ими в комитет по законности, правопорядку и безопасности Смольного. В качестве возможных мест проведения предложены Марсово поле, площадь Ленина, Пионерская, Конюшенная и Исаакиевская площади. Заявленная численность участников — 5 тысяч человек. Цель митинга, обозначенная в заявке, – за прекращение уголовного преследования Ивана Голунова и свободу журналистики.

Отметим, что на данный момент в поддержку журналиста, помещенного под домашний арест, планируются акции в разных городах России: Новосибирске, Владивостоке, Москве. Также в столице анонсировали Марш поддержки журналистов 12 июня. Марш официально не согласован, однако организаторы надеются, что он «пройдет мирно и строго в рамках конституционного права на свободу собраний».

Начиная с момента задержания Ивана Голунова, журналисты разных городов России выходят на одиночные пикеты с требованием освободить коллегу.





