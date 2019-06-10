Разводы, лошади и Голливуд. Как отдыхает «Зенит»

Пока одни футболисты «Зенита» загорают на пляжах, другие продолжают играть в футбол. Главный тренер тоже не сидит на месте: успел развестись и заново сделать предложение своей бывшей жене, но это не точно. «Фонтанка» рассказывает, насколько продуктивно отдохнули игроки и тренеры петербургского клуба.

кадр из видео instagram.com/artem.dzyuba

Совсем скоро «Зенит» выйдет из отпуска. Уже 14 июня в Петербурге начнется медосмотр возвращающихся футболистов. А пока у игроков и тренеров есть еще пара дней, чтобы насладиться отдыхом перед стартом нового сезона, в котором им предстоит защищать чемпионский титул.

Особенно бурно отпуск прошел, кажется, у главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Его жена успела объявить о разводе и повторной помолвке. Что интересно, предложение Сергей Богданович делал на высоте 10 тысяч километров где-то между Петербургом и Миланом.

скриншот истории annas_secret_garden/Instagram.com

Уже в Милане Семак был объявлен сопредседателем выборного штаба врио губернатора Александра Беглова. Правда, позже главный тренер клуба заявил, что объяснит всё по возвращении. Новости про развод он также опроверг. Накануне Семак вернулся в Петербург, но почти сразу вновь уехал. На этот раз в Тверь, родной город его жены. Хотя самой жены в машине обнаружить не удалось.







скриншот истории sergey_bogdanovich_semak/instagram.com

Эмилиано Ригони на фоне слухов о переходе в новый клуб отправился в Мексику, где красовался, хвастаясь своими татуировками.

Эмануэль Маммана с семьей побывал в Голливуде...

…а в Аргентине наслаждался блюдами по семейным рецептам.

скриншот истории emanuel_mammana24/instagram.com

Кристиану Нобоа отлично отдыхалось с сыновьями в родном Эквадоре.

скриншот истории cristhian_noboa/instagram.com

Юрий Жирков навестил могилу Иммануила Канта в Калининграде.

Также насыщенный отпуск получился у Клаудио Маркизио. Итальянский полузащитник гулял по улицам Турина уже без костылей, но со специальном бандажом.

Встретился с пилотом «Формулы-1» Антонио Джовинацци и подарил ему футболку «Зенита».

Сходил на «Ролан Гаррос» в костюме от Армани.

Все-таки будет даже немного жаль, если итальянец пойдет «Зениту» навстречу в переговорах о досрочном расторжении контракта.

Лучший бомбардир команды в прошедшем сезоне Сердар Азмун весь отпуск провел в родном Иране, где первым делом навестил любимую лошадь.

скриншот истории sardar_azmoun/www.instagram.com

Но отдыхали не все. Артем Дзюба продолжил и без того длинный сезон матчами за сборную в отборочном этапе Евро-2020. Судя по четырем голам в ворота Сан-Марино, Артем не очень-то и устал. Впрочем, мотивация у него мощная. В Саранске после сверхрезультативной игры капитан сборной вновь окунулся с головой в море народной любви, которая иногда была довольно своеобразной.

Не до отдыха также Вильмару Барриосу, который играет на Кубке Америке в составе сборной Колумбии.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»