На Некрасова проваливается асфальт, под землю ведёт дыра. Автобусы идут в объезд

Провал дорожного покрытия в Центральном районе Санкт-Петербурга 10 июня внёс коррективы в движение общественного транспорта.

На пересечении улиц Некрасова и Чехова асфальт просел, образовав яму около 1,5 метра в диаметре и рядом с ней, ближе к разделительной линии, небольшую дыру, наподобие норы. Движение транспорта частично перекрыто, выставлены дорожные ограждения. Правда, частично они уже лежат.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», автобусный маршрут № 15 пущен в объезд с 11 часов. Автобусы следуют по улицам Некрасова, Чехова, Жуковского, Восстания и затем снова по Некрасова.





