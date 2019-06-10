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Происшествия
10.06.2019 17:09
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Перевёртыши зачастили: на Лиговском из купе достали женщину с переломом. Видео показывает, как это бывает

В Московском районе Санкт-Петербурга днём 10 июня легла на крышу яркая «КИА». Это уже как минимум четвёртая подобная авария в городе и области за сутки. Видеозапись одной из них демонстрирует, как можно с лёгкостью перевернуть тонну металла.

Женщина (по предварительным данным «Фонтанки», 1980 года рождения) в купе «КИА Церато» попала в аварию на Лиговском проспекте у перекрёстка с Цветочной улицей. Женщина ударилась головой о стойку и, предположительно, получила перелом ключицы. Скорая помощь доставила её в больницу на Костюшко.

Перевёртыши зачастили: на Лиговском из купе достали женщину с переломом. Видео показывает, как это бывает

«Машину толкнул пассажирский автобус, который скрылся с места ДТП. Девушка-водитель сильно пострадала, есть переломы», – пишет Вера в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Максим даёт чуть больше подробностей: «За рулём была девочка, её подрезал гандобуз, за рулём сидел водятел, девочка испугалась, дернула рулём, ударилась в дерево, и вот вам результат. Девочка лежит с переломом руки, водятел скрылся».



Ещё одну женщину доставали из перевёртыша утром на Новоприозерском шоссе. Там, напомним, никто не пострадал.

Два человека получили травмы в опрокинувшейся «Ладе Гранте» вечером в воскресенье, 9 июня, на 91-м километре автодороги «Нарва». По предварительным данным УГИБДД, 33-летний мужчина на «УАЗе Хантере» совершил столкновение с «Ладой». Госпитализированы были как водитель «УАЗа», так и 22-летний парень, управлявший «Грантой». На фотографиях в «ДТП и ЧП» видно, что «Лада» опрокинулась набок в кювете, а на кадрах «Дорожного инспектора» – что её, по всей видимости, вскрывали, разрезая крышу, чтобы достать человека.

Перевёртыши зачастили: на Лиговском из купе достали женщину с переломом. Видео показывает, как это бывает

А воскресным днём на повороте со Стародеревенской улицы на Школьную перевернули на крышу тест-драйвовую «Мазду». «Ужасный заезд, но вывод один: безопасная, – пишет Ольга в «ДТП и ЧП». – Все остались живы, сидела на пассажирском. <...> Занос на повороте, удар об отбойник, и полетели...  <...> Взлетели боком, потом на крышу перевернуло». Управлял машиной, по её словам, представитель дилера, а ей самой пришлось ехать в травму. «Безопасность, да, подтверждена, но брать его нет уже желания, – признаётся Ольга. – Согласна, что машина хорошая, и всё в ней понравилось. Теперь надо как-то неделю выжить с ушибом грудной клетки, главное, не в гробу».

Перевёртыши зачастили: на Лиговском из купе достали женщину с переломом. Видео показывает, как это бывает

Это ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

/vk.com/spb_today

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