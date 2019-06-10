Семак женится сразу после матча со «Спартаком» в первом круге

Свадьба главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака состоится 3 сентября. Об этом заявила мать его семерых детей Анна Семак в своем инстаграме.

Таким образом, бракосочетание пройдет почти сразу после матча 8-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак» – «Зенит», намеченного на 1 сентября.

Напомним, что во время перелета Санкт-Петербург — Милан Сергей Семак сделал своей жене предложение. В комментариях Анна подтвердила, что пара ранее развелась. Однако позже сам главный тренер «Зенита» опроверг эту информацию.





